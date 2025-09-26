ترامب يرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك كروز

أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك كروز"، مشيرًا إلى أن هذا السلاح كان العنصر الوحيد في قائمة طلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي مُنع من البيع للدول الأوروبية قبل نقله إلى كييف.

وورد أن زيلينسكي طرح طلب الحصول على صواريخ "توماهوك" خلال اجتماع مع ترامب في نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر، ونقل الموقع أن الأخير امتنع عن تلبية هذا الطلب. وأكّد زيلينسكي صحة هذه المعلومات بصورة غير مباشرة في مقابلة مع "أكسيوس".

من جهةٍ أخرى، أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية بأن موقف ترامب لا يزال غير واضح تمامًا، ولم يتبيّن حتى الآن ما إذا كان سيوافق على تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ في المستقبل.

ويأتي طلب تسليح كييف بصواريخ "توماهوك" في سياق استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، الذي شكّل دعامة أساسية لقدراتها منذ اندلاع العمليات القتالية عام 2022.

وتُعرف إدارة ترامب بتبنّي مواقف متقلبة تجاه الملف الأوكراني، مع تفضيل لخيارات تفاوضية بشأن مستوى وطبيعة الدعم.