أخبار العالم

تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج

وزير الخارجية يلتقي مع رئيس وزراء ووزير خارجية لوكسمبورج
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس وزراء ووزير خارجية لوكسمبورج
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ٢٦ سبتمبر مع "لوك فريدن" رئيس وزراء لوكسمبورج و"زافيير بيتل" وزير خارجية لوكسبمورج وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى واغتنام الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر بالنظر للتطور الشامل في بيئة الأعمال في مصر، فضلاً عن أهمية تدشين مجلس أعمال مشترك يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين.

كما رحب وزير الخارجية بالخطوة التاريخية التي اتخذتها لوكسمبرج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيداً بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن توسيع مسار الاعتراف خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة عكس التزام المجتمع الدولى بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة، لاسيما باعتباره المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء لوكسمبورج الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق  بشان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فى ضوء الجهود التى تبذلها مصر فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن التطلع لزيارة مصر خلال المرحلة المقبلة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رئيس وزراء لوكسمبورج نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة

