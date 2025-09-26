قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
الزراعة: لا توجود طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
الزمالك يرفع الحمل البدني استعدادا للقمة أمام الأهلي
وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: حكم توني بلير لقطاع غزة غير مقبول
وزير الكهرباء: تدريب 1700 مصري في روسيا لتشغيل مفاعل الضبعة النووي
إصابات تربك الهلال قبل مواجهة ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة
في التموين والسوق الحر.. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقارير إعلامية: خطة ترامب تنص على عدم وجود دور مستقبلي لحماس في غزة

ترمب
ترمب
فرناس حفظي

كشفت شبكة سي إن إن عن مصدر، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب تنص على عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في غزة .

و أشارت أن خطة الرئيس الأمريكي تنص على إطلاق سراح كل الرهائن في يومين.

وتدعو الخطة الأمريكية  لتشكيل هيئة دولية ولجنة فلسطينية لإدارة غزة ، كما تنص خطة ترامب تنص عل انسحاب إسرائيل تدريجي مع طلاق سراح الرهائن.

وقال المصدر لشبكة سي إن إن أن الخطة ستنقل إلى حماس عبر القطريين وقد تخضع لتعديلات، ولا جدول زمنيا لتشكيل حكومة مؤقتة  وتسليم القيادة للسلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعتقد أننا قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

 وغادرت الوفود الدبلوماسية  قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن  الفلسطينيون كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا ، و أضاف أن الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

 وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، تم وضع سماعات في غزة  لإيصال صوتي إلى الرهائن.

و في وقت سابق قد أعلن  الجيش الإسرائيلي بأن مكبرات الصوت التي ستبث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ستُوضع “في عمق غزة”.


و أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وافقت حماس على الاستسلام ستتوقف الحرب الآن .

و أضاف نتنياهو أنه بعد استسلام حماس سيكون لإسرائيل دور أمني في غزة، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة .

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.


 

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
طريقة عمل البسطرمة
