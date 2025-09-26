وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: حكم توني بلير لقطاع غزة غير مقبول

أكد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، ناصر القدوة، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأمم المتحدة جاء "سيئًا ولا يحمل أي مؤشرات إيجابية"، معتبراً أنه يتناقض بشكل واضح مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لإنهاء الحرب في غزة.

ووصف القدوة في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، حديث نتنياهو حول "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة" بأنه "سخيف"، مؤكداً أنه يُلغي أي أفق لمستقبل إيجابي للقطاع.

وأضاف أن حركة حماس قد تتحول في مرحلة ما بعد الحرب إلى حزب سياسي يمارس دورًا مدنيًا، لكن ذلك يتطلب بيئة فلسطينية مناسبة لإدارة القطاع.

ورفض القدوة ما يُطرح عن فكرة أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إدارة غزة بعد الحرب، مشدداً على أن الحل المقبول يتمثل فقط في وجود قيادة فلسطينية تتولى إدارة القطاع بشكل كامل.