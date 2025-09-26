أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية رائدة في مجال الرعاية الصحية، اليوم الجمعة مغادرة مدينة غزة مع تكثيف إسرائيل لهجومها على القطاع.

وأعلنت أطباء بلا حدود، يوم الجمعة أن الهجوم العسكري الإسرائيلي يُعرّض موظفيها ومرضاها للخطر، مما يُجبرهم على تعليق خدماتهم الطبية الأساسية في المنطقة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن.

وقال جاكوب غرانجر، منسق الطوارئ في أطباء بلا حدود في غزة، في بيان: "لم يبق أمامنا خيار سوى وقف أنشطتنا، إذ تُحاصر القوات الإسرائيلية عياداتنا". وأضاف: "هذا آخر ما نتمناه، فالاحتياجات في مدينة غزة هائلة، والأشخاص الأكثر ضعفًا - الرضّع في رعاية حديثي الولادة، والمصابون بإصابات بالغة وأمراض تُهدد حياتهم - غير قادرين على الحركة ومعرضون لخطر شديد".

وتعاني مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء القطاع من محدودية شديدة في قدرتها على علاج المرضى بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والرقابة المشددة على تدفق المساعدات الطبية والغذائية، مما يُشكل ضغطًا هائلًا على الكادر الطبي.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأنها أجرت أكثر من 3600 استشارة طبية وعالجت أكثر من 1600 شخص يعانون من سوء التغذية الأسبوع الماضي فقط.

كما تُعالج المنظمة الإصابات والحروق، وتُعالج النساء الحوامل.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها: "على الرغم من اضطرارنا لتعليق أنشطتنا في مدينة غزة، فإننا نهدف إلى مواصلة دعم الخدمات الأساسية في مرافق وزارة الصحة، بما في ذلك مستشفيا الحلو والشفاء، طالما استمرا في العمل".