أخبار العالم

21 نقطة تغير المشهد.. تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناصر السيد

نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الجمعة، والتي تتكون من 21 نقطة، والتي عرضها خلال القمة التي استضافها البيت الأبيض، منتصف الأسبوع الجاري وشارك فيها بعض القادة العرب والمسلمين، برئاسة ترامب.

خطة إدارة ترامب المقترحة للسلام في غزة

وتدعو خطة إدارة ترامب المقترحة للسلام في غزة، والمكونة من 21 نقطة، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن خلال 48 ساعة من الموافقة عليها، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وفقًا لمصدر مطلع على الاقتراح الذي عُرض على القادة العرب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن غير الواضح ما إذا كانت حماس قد تلقّت الاقتراح، الذي ربما يكون قد خضع لمراجعات في الأيام اللاحقة، وقد يخضع لتعديلات طفيفة. 

كيف ستتلقى حماس مقترح ترامب:

 

ومن المرجح أن يُنقل عبر القطريين إلى ما تبقى من فريقهم التفاوضي في الدوحة.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن حل الصراع، قائلاً اليوم إنهم "قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق. 

ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بمواصلة الحرب حتى القضاء على حماس.

ويؤيد القادة العرب، الاقتراح، بشكل عام، على الرغم من أنهم لا يرونه مثاليًا.

وقال مصدر، للصحيفة، إنهم يريدون رؤية نهاية للصراع في أسرع وقت ممكن.

وفيما يلي بعض التفاصيل عن خطة ترامب، وفقًا لمصدر مطلع للصحيفة ذاتها:

  • لا تتضمن هذه النسخة من الخطة جدولًا زمنيًا لانسحاب القوات الإسرائيلية.
  • تنص هذه النسخة تحديدًا على أن إسرائيل لن تهاجم قطر مجددًا.
  • كما تنص على استحالة التهجير القسري من غزة.
  • وتدعو الخطة إلى عدم اضطلاع حماس بدور مستقبلي في حكم غزة.
  • وتدعو إلى مستويين من الحكم المؤقت: هيئة دولية شاملة، ولجنة فلسطينية. 
  • لا يوجد جدول زمني لحكومة مؤقتة لتسليم القيادة تدريجيًا للسلطة الفلسطينية.
  • يشير الاقتراح إلى دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم الإنساني، ولا يذكر مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل.
  • لا ينص على أن الولايات المتحدة ستدعم قيام دولة فلسطينية، بل يُقر بأن هذا طموح فلسطيني.
