الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي

افتتحت مُساعِدة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لشئون الصناعة الدفاعية والابتكار والتسلح، تاريا ياكولا، اليوم الجمعة، أول حوار مباشر بين موظفي الناتو ونظرائهم في كوريا الجنوبية حول التعاون الصناعي الدفاعي وتطوير القدرات.

وناقشت ياكولا، مع ممثلي إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية، أحدث التطورات في مجالات الإنتاج الدفاعي والقدرات العسكرية، وفق بيان للحلف.

وقالت ياكولا- في كلمتها خلال جلسة الحوار-: "بينما نواصل تحديث قدرات الردع والدفاع في الناتو، وتوسيع قدراتنا الصناعية الدفاعية، فإننا نهدف أيضاً إلى تعزيز شراكتنا مع جمهورية كوريا الجنوبية، باعتبارها أحد شركائنا القيّمين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونسعى إلى تعزيز شراكات مفيدة للطرفين في مجالات التعاون الصناعي الدفاعي والقدرات".

ويأتي هذا الحوار، في أعقاب البيان المشترك الصادر عن الأمين العام للناتو وشركائه الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي: أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا خلال قمة الناتو الاخيرة في لاهاي، والذي أكد مواصلة تبادل الخبرات بشأن موضوعات محورية، مثل أمن سلاسل الإمداد وعمليات التطوير والإنتاج والتوريد.

وخلال المناقشات، بحث موظفو الناتو وممثلو كوريا الجنوبية فرص التعاون في مشروعات مشتركة مع الحلفاء والشركاء المهتمين، شملت مجالات الفضاء والبرية والذخائر، إضافة إلى البحث والتطوير.