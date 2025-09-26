واشنطن تحرج نتنياهو: ترامب لا يريد استمرار المجزرة في غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت مصادر مقربة من ترامب إلى أنهم أوضحوا لنتنياهو بشكل مباشر أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى وقف الحرب ووضع حد للتصعيد القائم.

وقال الرئيس ترامب، اليوم الجمعة أعتقد أننا قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

وغادرت الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيون كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا ، و أضاف أن الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، تم وضع سماعات في غزة لإيصال صوتي إلى الرهائن.