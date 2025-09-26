الولايات المتحدة وسنغافورة تؤكدان قوة شراكتهما الاستراتيجية

أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، ووزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، قوة واستقرار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وسنغافورة.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش زيارة بالاكريشنان للولايات المتحدة- للمشاركة في فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة-، بحسب بيان أصدره نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “تومي بيجوت”، اليوم الجمعة، ونشرته وزارة الخارجية.

وبحث الجانبان- خلال الاجتماع- سبل التعاون في مجالات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتجارة.

وأشارا إلى أن التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الأمنية الثنائية يسهم في تعزيز مصالح الشعبين الأمريكي والسنغافوري، وكذلك الشعوب الأخرى في المنطقة.