إعلام إسرائيلي: ترامب يطالب نتنياهو بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوجود تقديرات متزايدة داخل دولة الاحتلال تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في خطة لوقف الحرب على غزة، مع وضع جدول زمني واضح ينسجم مع رؤيته لإنهاء الأزمة.

أوضحت القناة أن هذه التقديرات نوقشت الليلة في دائرة نتنياهو، حيث يجري الحديث عن وجود تنسيق كامل مع واشنطن، لكن في الوقت نفسه هناك إدراك متزايد بأن صبر ترامب إزاء استمرار الحرب بدأ ينفد.

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي اهتمامًا بإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت مصادر مقربة من ترامب إلى أنهم أوضحوا لنتنياهو بشكل مباشر أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى وقف الحرب ووضع حد للتصعيد القائم.

وقال الرئيس ترامب، اليوم الجمعة أعتقد أننا قد نتوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأمم المتحدة.

وغادرت الوفود الدبلوماسية قاعة الأمم المتحدة قبيل بدء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيون كان لديهم دولة في غزة فهاجمونا ، و أضاف أن الفلسطينيون لا يريدون حل الدولتين بل يريدون دولة على حساب إسرائيل .