أخبار العالم

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

شهد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موجة واسعة من الاحتجاجات والانسحابات، حيث غادر عشرات المندوبين الدبلوماسيين القاعة فور اعتلائه المنصة، تعبيرًا عن رفضهم لسياساته.

اقرأ أيضًا:

قاعة الأمم المتحدة تنتفض في وجه نتنياهو:

 

وتحولت القاعة إلى ساحة صاخبة مع ارتفاع صيحات الاستهجان والتنديد، فيما حاول أحد الحضور من المدرجات مقاطعة الخطاب منذ بدايته بالهتاف ضده.

في المقابل، جلس في القاعة مؤيدون إسرائيليون جرى استقدامهم خصيصًا من قبل مكتب نتنياهو، ليواجهوا موجة الغضب الدولي بالتصفيق والتشجيع المصطنع.

اقرأ أيضًا:

ورغم أن الوقت المخصص لخطاب قادة العالم هو 15 دقيقة فقط، امتد حديث نتنياهو لـ41 دقيقة مليئة بالجدل.

وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على المشهد بالقول: “العالم رأى اليوم رئيس وزراء إسرائيليًا متعبًا، يذرف الشكوى في خطاب مليء بالحيل المبالغ فيها.”

