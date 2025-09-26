معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

شهد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موجة واسعة من الاحتجاجات والانسحابات، حيث غادر عشرات المندوبين الدبلوماسيين القاعة فور اعتلائه المنصة، تعبيرًا عن رفضهم لسياساته.

قاعة الأمم المتحدة تنتفض في وجه نتنياهو:

وتحولت القاعة إلى ساحة صاخبة مع ارتفاع صيحات الاستهجان والتنديد، فيما حاول أحد الحضور من المدرجات مقاطعة الخطاب منذ بدايته بالهتاف ضده.

في المقابل، جلس في القاعة مؤيدون إسرائيليون جرى استقدامهم خصيصًا من قبل مكتب نتنياهو، ليواجهوا موجة الغضب الدولي بالتصفيق والتشجيع المصطنع.

ورغم أن الوقت المخصص لخطاب قادة العالم هو 15 دقيقة فقط، امتد حديث نتنياهو لـ41 دقيقة مليئة بالجدل.

وعلّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على المشهد بالقول: “العالم رأى اليوم رئيس وزراء إسرائيليًا متعبًا، يذرف الشكوى في خطاب مليء بالحيل المبالغ فيها.”