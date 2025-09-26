قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
CNN : خطة ترامب تنص على عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس في غزة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لحظة مغادرة الوفود الدبلوماسية قبيل بدء خطاب نتنياهو تستحوذ على عناوين الأخبار العالمية

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

قبل دقائق من صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطفت الأضواء واقعة المغادرة الجماعية لعدد كبير من السفراء والوفود، في مشهد تصدّر عناوين الصحف والمواقع العالمية.


فقد ركزت شبكة CNN في عنوانها على مشهد الانسحاب قائلة: "الوفود غادرت أثناء خطاب نتنياهو"، مرفقة الخبر بفيديو يوثق لحظة خروج الدبلوماسيين، ومشيرة إلى أن نتنياهو تعهّد في خطابه  بعد انسحاب الحشود بـ"إتمام مهمة" القضاء على حركة حماس في غزة، كما لفتت إلى قوله إنه خاطب الرهائن وحماس عبر مكبرات الصوت في القطاع.


أما نيويورك تايمز فكتبت أن نتنياهو "ألقى خطابا متحديا بعد مغادرة العشرات"، وسلطت الضوء على الاحتجاجات خارج قاعة الأمم المتحدة و رمز QR على بدلته الذي يحيل إلى موقع إلكتروني يوصف بأنه "موقع الرعب" ، لمشاهد من أخحداث السابع من أكتوبر.


ونشرت صحيفة الغارديان  صورة متحركة (GIF) لخروج السفراء، وكتبت أن نتنياهو وعد بــ"إتمام المهمة" في غزة. في حين تجاهلت ديلي ميل مضمون الخطاب في عنوانها، واكتفت بالإشارة إلى مغادرة المندوبين، مبرزة اقتباسا لنتنياهو قال فيه إن "اعتراف الدول الغربية بفلسطين يثبت أن قتل اليهود مجدٍ".


وقد طغى مشهد خروج العشرات من ممثلي الدول على بداية الخطاب، ليترك القاعة شبه خالية في واحدة من أكثر اللحظات لفتًا للانتباه في الجمعية العامة، هذا الانسحاب الجماعي حمل رسالة احتجاج واضحة ضد السياسات الإسرائيلية في غزة، وجعل صورة القاعة الفارغة أكثر تعبيرا من مضمون الكلمة نفسها، وفي الخارج، تزامن ذلك مع مظاهرات حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة، الأمر الذي عزز الانطباع بأن نتنياهو يواجه عزلة سياسية وشعبية في آن واحد. وبينما بدت القاعة فارغة تقريبا، جلس في المقاعد الأمامية المخصصة للمدعوين المقربون من نتنياهو، وبينهم زوجته ونجله يائير نتنياهو، الذين ظهروا يصفقون له في أكثر من موضع خلال الخطاب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعية العامة للأمم المتحدة شبكة CNN خروج الدبلوماسيين

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

شمس البارودي

نسيت التمثيل.. شمس البارودي تتصدر التريند وترد علي شائعات عودتها للفن

الفنان نور النبوي

من الأقصر .. نور النبوي في كواليس تصوير فيلم كان ياما كان

فعاليات ثقافية وفنية

"جيل واع .. وطن أقوى".. قوافل الثقافة تصل قرى بورسعيد

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

