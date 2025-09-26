لحظة مغادرة الوفود الدبلوماسية قبيل بدء خطاب نتنياهو تستحوذ على عناوين الأخبار العالمية

قبل دقائق من صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطفت الأضواء واقعة المغادرة الجماعية لعدد كبير من السفراء والوفود، في مشهد تصدّر عناوين الصحف والمواقع العالمية.



فقد ركزت شبكة CNN في عنوانها على مشهد الانسحاب قائلة: "الوفود غادرت أثناء خطاب نتنياهو"، مرفقة الخبر بفيديو يوثق لحظة خروج الدبلوماسيين، ومشيرة إلى أن نتنياهو تعهّد في خطابه بعد انسحاب الحشود بـ"إتمام مهمة" القضاء على حركة حماس في غزة، كما لفتت إلى قوله إنه خاطب الرهائن وحماس عبر مكبرات الصوت في القطاع.



أما نيويورك تايمز فكتبت أن نتنياهو "ألقى خطابا متحديا بعد مغادرة العشرات"، وسلطت الضوء على الاحتجاجات خارج قاعة الأمم المتحدة و رمز QR على بدلته الذي يحيل إلى موقع إلكتروني يوصف بأنه "موقع الرعب" ، لمشاهد من أخحداث السابع من أكتوبر.



ونشرت صحيفة الغارديان صورة متحركة (GIF) لخروج السفراء، وكتبت أن نتنياهو وعد بــ"إتمام المهمة" في غزة. في حين تجاهلت ديلي ميل مضمون الخطاب في عنوانها، واكتفت بالإشارة إلى مغادرة المندوبين، مبرزة اقتباسا لنتنياهو قال فيه إن "اعتراف الدول الغربية بفلسطين يثبت أن قتل اليهود مجدٍ".



وقد طغى مشهد خروج العشرات من ممثلي الدول على بداية الخطاب، ليترك القاعة شبه خالية في واحدة من أكثر اللحظات لفتًا للانتباه في الجمعية العامة، هذا الانسحاب الجماعي حمل رسالة احتجاج واضحة ضد السياسات الإسرائيلية في غزة، وجعل صورة القاعة الفارغة أكثر تعبيرا من مضمون الكلمة نفسها، وفي الخارج، تزامن ذلك مع مظاهرات حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة، الأمر الذي عزز الانطباع بأن نتنياهو يواجه عزلة سياسية وشعبية في آن واحد. وبينما بدت القاعة فارغة تقريبا، جلس في المقاعد الأمامية المخصصة للمدعوين المقربون من نتنياهو، وبينهم زوجته ونجله يائير نتنياهو، الذين ظهروا يصفقون له في أكثر من موضع خلال الخطاب.