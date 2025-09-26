وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات اليوم الجمعة، وذلك على هامش أعمال الدورة 80 للجمعية العامة في نيويورك.

ثمن الوزير عبد العاطي التطور الذى تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024، مؤكداً الحرص على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الستة بما يحقق المصالح المتبادلة بين الجانبين.

تناول وزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في غزة والذي وصل إلى حد المجاعة، وشدد على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعالة للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، مطلعاً المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما استعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فور وقف إطلاق النار، حيث أعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين بشأن المؤتمر.