ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات اليوم الجمعة، وذلك على هامش أعمال الدورة 80 للجمعية العامة في نيويورك.

ثمن الوزير عبد العاطي التطور الذى تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024، مؤكداً الحرص على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الستة بما يحقق المصالح المتبادلة بين الجانبين.

تناول وزير الخارجية مع المفوضة الأوروبية التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في غزة والذي وصل إلى حد المجاعة، وشدد على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعالة للضغط على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، مطلعاً المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. 

كما استعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فور وقف إطلاق النار، حيث أعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين بشأن المؤتمر.

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

كريم رمزي

كريم رمزي يعود لشبكة قنوات On Sport خلال أيام

كرة قدم

مهاجم هولندي شهير يعلن اعتزاله بعد عامين من إصابته بأزمة قلبية

مانشستر سيتي

سعيد بعودة الشغف.. جوارديولا يعلق على أداء نجم مانشستر سيتي

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

