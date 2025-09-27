وزير الخارجية الإماراتي يطالب نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة

حث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب الدائرة في غزة خلال اجتماع في نيويورك .

وأكد وزير الخارجية الإماراتي :"الحاجة الملحة لإنهاء الصراع الدموي في غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والظروف المأساوية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت.

وأكد دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، وأهمية "مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

وأكد عبد الله أيضا على ضرورة "ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام" إلى المدنيين في غزة و"أكد التزام الإمارات الثابت بالمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام شامل قائم على حل الدولتين..." بحسب التقرير.

منذ عام ٢٠٢٠، طبّعت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم إلا أن العلاقات توترت بسبب حرب الإبادة العسكرية الإسرائيلية على غزة والغارة الجوية على قطر في ٩ سبتمبر.