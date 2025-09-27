قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإماراتي يطالب نتنياهو بإنهاء الحرب في غزة

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
محمد على

حث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب الدائرة في غزة خلال اجتماع في نيويورك .

وأكد وزير الخارجية الإماراتي :"الحاجة الملحة لإنهاء الصراع الدموي في غزة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والظروف المأساوية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت.

وأكد دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى  إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، وأهمية "مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

وأكد  عبد الله أيضا على ضرورة "ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام" إلى المدنيين في غزة و"أكد التزام الإمارات الثابت بالمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام شامل قائم على حل الدولتين..." بحسب التقرير.

منذ عام ٢٠٢٠، طبّعت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم إلا أن العلاقات توترت بسبب حرب الإبادة العسكرية الإسرائيلية على غزة والغارة الجوية على قطر في ٩ سبتمبر.

وزير الخارجية الإماراتي إنهاء الحرب غزة نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

خلال الندوة

التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية أمام كبريات الشركات الألمانية

خلال افتتاح الجناح

تعاون بين التمثيل التجاري وMSMEDA لتنظيم الجناح المصري بمعرض التجارة الدولي UPITS بالهند

غرفة الجيزة التجارية

الغرفة التجارية بالجيزة تناقش انتقال صلاحيات التفتيش على الأغذية

بالصور

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد