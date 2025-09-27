قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مسيرات أوكرانية تضرب محطة ضخ نفط روسية.. وتقدم جديد لموسكو

محطة ضخ نفط
محطة ضخ نفط
محمد على

قال حاكم منطقة تشوفاشيا الروسية على ضفاف نهر الفولجا، أوليج نيكولاييف، في بيان نشره على تطبيق تيليجرام، إن طائرات أوكرانية مسيرة ضربت، اليوم “السبت”، محطة ضخ نفط في المنطقة، مما تسبب في توقف المحطة عن العمل.

محطة ضخ نفط

وصرّح نيكولاييف بأن الهجوم وقع قرب قرية كونار، على بُعد حوالي 1200 كيلومتر (745 ميلاً) من الأراضي الأوكرانية.

 وأضاف أنه لم تقع إصابات، وأن الأضرار التي لحقت بها كانت طفيفة.

وكثّفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية للطاقة الروسية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفةً مصافي التكرير ومحطات التصدير، بهدف خفض عائدات موسكو من الصادرات، وإثارة السخط الشعبي، ودفع الكرملين إلى محادثات السلام.

وأدت هذه الهجمات إلى انخفاض تكرير النفط الروسي بنحو الخُمس في بعض الأيام، وخفض الصادرات من الموانئ الرئيسية، مما دفع موسكو إلى خفض إنتاجها النفطي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 205 بلدات في مناطق العمليات العسكرية في أوكرانيا، وما يزيد على 4700 كيلومتر مربع، وذلك منذ بداية العام عام 2025، فيما أعلنت عن تدمير 55 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الخميس الماضي: "قامت وحدات القوات الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير و25 سبتمبر 2025".

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية: السيطرة على أكثر من 3308 كيلومترات مربعة في دونيتسك،أكثر من 205 كيلومترات مربعة في لوجانسك، أكثر من 542 كيلومترا مربعا في خاركيف، أكثر من 261 كيلومتر مربع في مقاطعة زابوريجيا. أكثر من 223 كيلومترا مربعا في منطقة سومي، أكثر من 175 كيلومترا مربعا في منطقة دنيبروبتروفسك.

وأضاف البيان، أنه خلال الفترة المحددة، تمت السيطرة على 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنها أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.

تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية

واليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية.

وجاء في بيان الوزارة أنه خلال الليلة الماضية اعترضت ودمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 55 طائرة مسيرة أوكرانية، وتوزعت على النحو التالي:27 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، 8 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، 6 مسيرات فوق مقاطعة أستراخان، 6 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج، 5 مسيرات فوق مقاطعة فولغوغراد، 2 مسيرة فوق مقاطعة كورسك، مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود.

السيطرة على بلدة جديدة في سومي

وأمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر وعلى مدار الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، في عمق في دفاعات العدو في مقاطعة سومي خلال عمليات هجومية".

الدفاع الروسية أوكرانية عاجل

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

