زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات

هز زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر محافظة "لونجشي" في مدينة "دينجشي" بمقاطعة "قانسو"، بشمال غربي الصين صباح اليوم السبت.

صرح مركز الرصد للزلازل في الصين أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 34.91 درجة شمالًا وخط طول 104.58 درجة شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولحسن الحظ أن الهزة لم تكن من الثوة المدمرة، فلم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقًا للحكومة المحلية.

بينما قال شهود عيان إن بعض المنازل في المناطق الريفية بمحافظة "لونجشي" قد تضررت. وفق وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء.

وأرسلت الحكومة قوات الإطفاء والإنقاذ إلى المناطق المتضررة.