رئيس وزراء أيرلندا يحظر دخول بعض أعضاء حكومة نتنياهو المتطرفة

قال رئيس الوزراء الإيرلندي في الأمم المتحدة إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيتم منعهم من دخول أيرلندا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبيندنت البريطانية.

كان رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة في الوقت الذي تتزايد فيه الأضواء على الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال مارتن إنه في ظل تعثر العمل على مستوى عام بالاتحاد الأوروبي، فإن أيرلندا تتخذ إجراءات فيما يتصل بالصراع في الشرق الأوسط.

وقال خلال خطابه "لا يمكن أن تستمر الأمور كالمعتاد في مواجهة الإبادة الجماعية".

وذكر "وكما أوضح نافي بيلار، فإن عدم القيام بأي شيء لا يعد حيادًا، بل هو تواطؤ".

تابع"تدخلت أيرلندا في القضية الجنوب أفريقية لدى محكمة العدل الدولية . لقد اعترفنا بدولة فلسطين ونحن نعمل على تشريع قانون ضد استيراد البضائع من الأراضي المحتلة وسنعمل على منع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين ساهموا في تأجيج الكارثة المتفاقمة في غزة من دخول بلادنا".

ودعا بعد ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والعاملين إلى قطاع غزة دون عوائق.

وأضاف أن "المسؤولين عن جرائم الحرب يجب أن يحاسبوا، ولا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب".