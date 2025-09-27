قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية

محمد على

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما،  العمل العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة، قائلا: إنه لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو بالفعل أنقاض، داعيا إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال أوباما ، خلال مشاركته بإحدى الفعاليات في دبلن بأيرلندا، وفقًا لنصٍّ أصدره مكتبه: "أعتقد أنه من المهم لنا أن نُقرّ بمن ليسوا طرفًا مباشرًا في العنف، وأن نقول: لا يُمكن للأطفال أن يموتوا جوعًا الآن.. في الوقت الحالي، لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو بالفعل أنقاض".

وتابع: "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة، ومن الضروري أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقا يمكن من خلاله إقامة دولة فلسطينية وحكم ذاتي جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة".

وتأتي التصريحات العامة النادرة التي أدلى بها الرئيس السابق بشأن الحرب في غزة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في نيويورك بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة اعتراف الدول الغربية مؤخرا بالدولة الفلسطينية، متهما قادة  العالم "بالاستسلام تحت ضغط وسائل الإعلام المتحيزة والدوائر الانتخابية والغوغاء المعادين للسامية".

وانتقد أوباما القادة لفشلهم في حل الأعمال العدائية وخص بالذكر نتنياهو، مشيراً إلى علاقته المتوترة مع نتنياهو ، وعلق قائلاً: "لم نكن على وفاق دائماً".

وأضاف: " شاهدتُها طوال فترة رئاستي، ولم أكن دائمًا محبوبًا (دوائر نتنياهو في الاحتلال) لأني كنتُ أُنتقدهم بشدة.. أعتقد أنه من الإنصاف القول إنني ورئيس وزراء إسرائيل، الذي لا يزال في السلطة، لم نكن أفضل الأصدقاء".

