رصد طائرات بدون طيار جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

قالت الشرطة الدنماركية اليوم السبت إنه تم رصد طائرات بدون طيار مجهولة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك.

اعتبرت الصحف الأوروبية أن هذا يعد أحدث سلسلة من المشاهدات التي وصفها المسؤولون الدنماركيون بأنها "هجوم" واعتداء عليهم، وسط اتهامات لروسيا بالضلوع في ذلك.

قال الضابط المناوب سيمون سكيلساير للصحف: "أؤكد وقوع حادثة حوالي الساعة 8:15 مساءً (18:15 بتوقيت جرينتش) استمرت لساعات.

رُصدت طائرة أو طائرتان مُسيّرتان خارج القاعدة الجوية وفوقها"، في إشارة إلى قاعدة كاروب العسكرية.

وقال إن الشرطة لا تستطيع التعليق على المكان الذي جاءت منه الطائرات بدون طيار، مضيفًا: "لم نقم بإسقاطها".