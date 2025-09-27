هبوط طائرة يونانية في مطار بن جوريون تحمل عبارة “غزة حرة”

أفادت صحف الاحتلال، بأن طائرة تابعة لشركة طيران إيجيان إيرلاينز، الناقل الوطني لليونان، هبطت في مطار بن جوريون، وعليها كتابة مناهضة لإسرائيل تحت أحد جناحيها، تحمل عبارة "غزة حرة" وبالانجليزية free gaza.

وأشارت الصحف إلى أن العبارة كتبت من قبل نشطاء ضد الاحتلال، وقد تفاجئت سلطات الاحتلال بهبوط الطائرة اليونانية وعليها تلك العبارة التي أثارت غضبهم.

صور الركاب ما هو مكتوب على الطائرة وقاموا بتقديم شكوى إلى الشركة.

كانت الطائرة قد أقلعت من لارنكا في قبرص بعد وصولها من اليونان.

وكان تعليق هيئة المطارات الإسرائيلية بأنها ليست طرفا في الأمر، مطالبة المعترضين بالتعامل مع شركة الطيران.

وأثار المحتلون الذعر من كون الأمر هجومًا على الاحتلال، وكذلك سهولة تعرض طائرة لأعمال المعارضين في اليونان.