مستشار الرئيس الفلسطيني: حمـاس أدخلتنا في نفق مظلم منذ 18 عام وعليها أن تسلم كل الأمور

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن لا أحد يستطيع أن يتجاوز الدولة الفلسطينية أو وجود منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن فلسطين هي جوهر كل الحراك السياسي وكل الإتصالات والتحركات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “ما يهمنا فى هذه المرحلة هو أن تتوقف المقتلة فى غزة بغض النظر عن التفاصيل أو ما قيل أو ما يمكن أن يقال”.

وتابع: “الشئ الأكثر إيجابية رغم كل الألم هي وقف حمام الدم وحماية الشعب الفلسطيني، ونرحب بكل الأفكار التي تؤدي إلى وقف العدوان ومنع التهجير وتوفير كل الضرورات للمواطنين الفلسطينيين وفتح الأفق السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وحماس أدخلتنا فى نفق مظلم من 18 عاما وعليها أن تسلم كل شئ”.