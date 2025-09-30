قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطة ترامب لوقف حرب غزة| أربعة أيام تفصل المنطقة عن فرصة سلام تاريخي.. سمير فرج يوضح

أحمد العيسوي

في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تبرز بين الحين والآخر مبادرات دولية لإنهاء الصراع وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني. وفي هذا السياق، كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت استنادًا إلى مقترح مصري طرح قبل عام من وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

جذور مصرية لخطة السلام

أوضح فرج أن المبادرة التي أعلنها ترامب تحمل بصمة واضحة للدور المصري المعروف بدعمه المستمر للقضية الفلسطينية وسعيه الدائم لتثبيت التهدئة. وأكد أن مصر كانت صاحبة التصور الأساسي لهذه الخطة، التي تهدف بالأساس إلى حماية الشعب الفلسطيني من التهجير وضمان استمرار وجوده على أرضه.

ملامح الخطة

وبحسب فرج، تتضمن المبادرة الأمريكية عدة بنود أساسية أبرزها:

وقف إطلاق النار الفوري بين الأطراف المتحاربة.

رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتباره خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بشكل عاجل لتخفيف معاناة السكان.

إعادة إعمار وتطوير القطاع لصالح أهله الذين تحملوا ويلات الحرب.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الحرب الحالية أودت بحياة أكثر من 45 ألف شهيد فلسطيني، وهو ما يجعل تنفيذ مثل هذه الخطة ضرورة إنسانية قبل أن تكون سياسية.

مهلة حاسمة لحماس

أكد فرج أن ترامب منح حركة حماس أربعة أيام فقط لاتخاذ قرار بشأن الخطة، وهو ما يشير إلى ضيق الوقت أمام القيادات الفلسطينية لاختيار مسار قد ينهي عقودًا من الصراع الدموي. وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة قد تكون حاسمة في رسم ملامح مرحلة جديدة من السلام، إذا ما وافقت الأطراف على المبادرة.

 

بينما ينتظر العالم رد الفعل الفلسطيني على مبادرة ترامب، يظل المؤكد أن جوهر الخطة يعكس الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة وحماية الشعب الفلسطيني. فهل تكون هذه المبادرة بداية الطريق نحو سلام طال انتظاره، أم محطة جديدة في مسلسل تعقيدات القضية الفلسطينية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.

ترامب غزة البيت الأبيض الحرب حماس سلام

