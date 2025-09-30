خطة ترامب لوقف حرب غزة| أربعة أيام تفصل المنطقة عن فرصة سلام تاريخي.. سمير فرج يوضح

في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تبرز بين الحين والآخر مبادرات دولية لإنهاء الصراع وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني. وفي هذا السياق، كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت استنادًا إلى مقترح مصري طرح قبل عام من وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

جذور مصرية لخطة السلام

أوضح فرج أن المبادرة التي أعلنها ترامب تحمل بصمة واضحة للدور المصري المعروف بدعمه المستمر للقضية الفلسطينية وسعيه الدائم لتثبيت التهدئة. وأكد أن مصر كانت صاحبة التصور الأساسي لهذه الخطة، التي تهدف بالأساس إلى حماية الشعب الفلسطيني من التهجير وضمان استمرار وجوده على أرضه.

ملامح الخطة

وبحسب فرج، تتضمن المبادرة الأمريكية عدة بنود أساسية أبرزها:

وقف إطلاق النار الفوري بين الأطراف المتحاربة.

رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتباره خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بشكل عاجل لتخفيف معاناة السكان.

إعادة إعمار وتطوير القطاع لصالح أهله الذين تحملوا ويلات الحرب.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الحرب الحالية أودت بحياة أكثر من 45 ألف شهيد فلسطيني، وهو ما يجعل تنفيذ مثل هذه الخطة ضرورة إنسانية قبل أن تكون سياسية.

مهلة حاسمة لحماس

أكد فرج أن ترامب منح حركة حماس أربعة أيام فقط لاتخاذ قرار بشأن الخطة، وهو ما يشير إلى ضيق الوقت أمام القيادات الفلسطينية لاختيار مسار قد ينهي عقودًا من الصراع الدموي. وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة قد تكون حاسمة في رسم ملامح مرحلة جديدة من السلام، إذا ما وافقت الأطراف على المبادرة.

بينما ينتظر العالم رد الفعل الفلسطيني على مبادرة ترامب، يظل المؤكد أن جوهر الخطة يعكس الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة وحماية الشعب الفلسطيني. فهل تكون هذه المبادرة بداية الطريق نحو سلام طال انتظاره، أم محطة جديدة في مسلسل تعقيدات القضية الفلسطينية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.