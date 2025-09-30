رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: الدبلوماسية العربية نجحت في وقف إطلاق النار ودعم فلسطين بعد أحداث 7 أكتوبر

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن الدبلوماسية العربية منذ أن قامت أحداث 7 اكتوبر كانت ناشطة جدا بهدف تحقيق الأهداف الثلاث الرئيسية، أولها وقف إطلاق النار، وثانيا إدخال المساعدات إلى غزة، وثالثا عدم تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “نجحنا من خلال عددا من المبادرات والتحركات فى عقد المؤتمر الدولي بالأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وهذا المؤتمر صدر عنه إعلان نيويورك الذى تم إقراره من الجمعية العامة بأغلبية 142 صوت لصالحه”.

وتابع: “زادت عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى ما يزيد عن 160 دولة، وهو ما حرك الدبلوماسية الأمريكية فى البدء فى التحرك وعمل مبادرات ومعرفة ما يحدث فى هذه المرحلة، إلى جانب وحدة الصف العربي والإسلامي وحتي من الإتحاد الأوروبي”.

وأشار: “سندرس ما تم إقتراحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونري إمكانية تنفيذه”.