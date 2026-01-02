قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ربع مليون حالة طلاق في 2024 والسبب الخيانة والإهانة.. تفاصيل

الطلاق
الطلاق
أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن نسب الطلاق مرتفعة في مصر للغاية، وأن قضايا النفقة والرؤية، بالمحاكم رهيبة، وأن معدلات الخيانة الزوجية سببها عدم التربية الصحيحة وغياب معنى العيب، الذي يتطلب أب يقوم بدوره وأم تقدم المطلوب منها.

ربع مليون حالة طلاق

 

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر إحصائية في عام 2024، كشفت أن هناك ربع مليون حالة طلاق في العام، وأن السبب الرئيسي فيها يرجع للخيانة والإهانة.

حالات الطلاق 65 ألف حالة

 

ولفت إلى أن السوشيال ميديا لها دور رئيسي في المشكلات الأسرية والطلاق، والخيانة، موضحًا أنه في عام 2007 كانت حالات الطلاق 65 ألف حالة، منهم 45 ألف حالة نتيجة الخيانة عبر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن التربية والضمير الإنساني أمر مطلوب من كل رب أسرة، وأننا نجد بعض المسؤولين عن البيت مهنتهم بالظهور عبر السوشيال ميديا، ولا يهتمون بتربية الأبناء تربية صحيحة.

الصحة النفسية الطلاق حالات الطلاق السوشيال ميديا

