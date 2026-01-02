ربع مليون حالة طلاق في 2024 والسبب الخيانة والإهانة.. تفاصيل

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن نسب الطلاق مرتفعة في مصر للغاية، وأن قضايا النفقة والرؤية، بالمحاكم رهيبة، وأن معدلات الخيانة الزوجية سببها عدم التربية الصحيحة وغياب معنى العيب، الذي يتطلب أب يقوم بدوره وأم تقدم المطلوب منها.

ربع مليون حالة طلاق

وأضاف استشاري الصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر إحصائية في عام 2024، كشفت أن هناك ربع مليون حالة طلاق في العام، وأن السبب الرئيسي فيها يرجع للخيانة والإهانة.

حالات الطلاق 65 ألف حالة

ولفت إلى أن السوشيال ميديا لها دور رئيسي في المشكلات الأسرية والطلاق، والخيانة، موضحًا أنه في عام 2007 كانت حالات الطلاق 65 ألف حالة، منهم 45 ألف حالة نتيجة الخيانة عبر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن التربية والضمير الإنساني أمر مطلوب من كل رب أسرة، وأننا نجد بعض المسؤولين عن البيت مهنتهم بالظهور عبر السوشيال ميديا، ولا يهتمون بتربية الأبناء تربية صحيحة.