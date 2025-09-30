حسام الغمري: الإعلام الإخواني ذراع صهيونية لترميز شخصيات تخدم أجندة إسرائيل

أكد الإعلامي والباحث حسام الغمري أن ما يُعرف بالإعلام الإخواني، أو "غرفة إدارة الحرب النفسية ضد المواطن المصري"، لا يعدو كونه أداة صهيونية تنفذ أجندة إسرائيلية بشكل مباشر، من خلال تلميع وترميز شخصيات بعينها عبر منصاتهم الإعلامية.

وأوضح الغمري، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن هذه المنصات تقوم بعمليات ممنهجة لتصدير شخصيات معينة على أنها رموز معارضة، بينما هم في الواقع يخدمون مصالح العدو، على حد تعبيره. وأضاف: "خيانات الجماعة، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر، ستُخلد في التاريخ كعلامة سوداء لا تُغتفر".

وكشف الغمري عن معلومات وصفها بـ"الخطيرة" تتعلق بالناشط محمد سعد خير الله، والذي سبق أن قدمته قناة "الشرق" المحسوبة على الجماعة، على أنه أحد رموز المعارضة المصرية، في حلقة قدمتها المذيعة دعاء حسن.

وأكد الغمري أن خير الله ليس مجرد معارض سياسي، بل يُعد كاتبا دائما في عدد من الصحف الإسرائيلية البارزة، مثل "إسرائيل هيوم"، و"تايمز أوف إسرائيل"، و"جيروزاليم بوست"، ويظهر في قنوات إعلامية إسرائيلية رسمية، حيث يتبنى مواقف مؤيدة لإسرائيل ومعادية للفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع ما يتم الترويج له في الإعلام الإخواني من كونه "ضحية سياسية".

واختتم الغمري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فضح هذه الشخصيات ومخططات المنصات الإعلامية التي تسعى لتزييف وعي المواطنين، داعيًا إلى مزيد من الوعي والتدقيق فيمن يتم تقديمهم كرموز معارضة، خاصة في ظل تصاعد الحرب الإعلامية والنفسية ضد الدولة المصرية.