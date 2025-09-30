مصر والإمارات.. تحالف الأخوة والاستقرار| ومحلل: زيارة أخوية تؤكد التشاور المستمر

تعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر العلاقات الثنائية قوة ومتانة في المنطقة العربية، إذ تجسد نموذجا يحتذى به في التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الشقيقة.

فقد رسخت هذه العلاقات، على مدار العقود الماضية، دعائم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حتى أصبحت واحدة من أبرز الشراكات الاستراتيجية في العالم العربي.

وفي هذا الصدد، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية، يحل خلالها ضيفا عزيزا على وطنه الثاني، كما تأتي هذه الزيارة امتدادا للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات.

ومن جانبه، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جمهورية مصر العربية ولقاؤه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد عمق الروابط الأخوية التي تربط بين البلدين، وتعكس حجم التقارب الكبير الذي تطور بشكل مستمر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تنسيقا دائما وتعاونا استراتيجيا بين الدول العربية ذات التأثير المحوري.

وأشار فهمي، إلى أن ينظر إلى التناغم المصري الإماراتي باعتباره عاملا مهما في دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز المواقف العربية الموحدة في مواجهة التحديات المتزايدة.

وتابع: " العلاقات المصرية الإماراتية ليست وليدة اللحظة، بل هي علاقات تاريخية وراسخة، قامت على أسس من الثقة والتفاهم والمصالح المشتركة، ما جعل منها صرحا قويا في خريطة العلاقات العربية والدولية".