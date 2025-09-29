قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
انفوجراف.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج| تفاصيل
براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة
الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية
القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية
خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد
مدبولي: الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى مقطع فيديو للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة الدولي، وذلك في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.


وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
 

السيسي رئاسة الجمهورية الإمارات الشيخ محمد بن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

ترشيحاتنا

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

بالصور

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشارك جمهورها أحدث صور لها

صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد