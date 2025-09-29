الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التطورات الإقليمية

أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي ورئيس الإمارات يبحثان في اجتماع موسع تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بقطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.



