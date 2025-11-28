قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بأحدث مروحياتها.. بوينج تعلن عن مشاركتها في معرض "إيديكس 2025" مصر

شركة بوينج العالمية
شركة بوينج العالمية
نورهان خفاجي

أعلنت شركة بوينج، عن مشاركتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بصفتها الراعي الفضي للحدث، مؤكدة التزامها بدعم القوات المسلحة المصرية وتعزيز القدرات الدفاعية في مختلف أنحاء المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال فينس لوجسدون، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في بوينج للدفاع والفضاء والأمن: "تفخر بوينج بهذه الشراكة طويلة الأمد مع جمهورية مصر التي تُعد إحدى أهم الجهات الفاعلة في مجال الدفاع والأمن على مستوى المنطقة. ويواصل معرض إيديكس دوره المحوري كمنصة رئيسية للتفاعل المباشر مع عملائنا، وتعزيز أواصر التعاون مع القوات المسلحة المصرية، وتسليط الضوء على إمكانيات قدراتنا وجاهزيتها التامة للمهام، في دعم أولويات مصر الدفاعية المتطورة".

يجدر بالذكر أن علاقة بوينج الدفاعية مع مصر تمتد لأكثر من 45 عاماً، تعود بدايتها إلى عام 1979 مع انضمام طائرات F‑4 فانتوم II إلى أسطول القوات الجوية المصرية، لتشكل نواة شراكة طويلة الأمد تركز على تعزيز الجاهزية وتطوير القدرات. وعلى مدى العقود التالية، وسعت مصر أسطول بوينج ليشمل 43 مروحية هجومية من طراز إيه إتش-64 أباتشي و18 مروحية من طراز سي إتش-47 شينوك، الطرازين الذين أصبحا من الركائز الأساسية في المنظومة الدفاعية للبلاد ودعم جهودها الإنسانية.

وفي عام 2022، طورت مصر خططها التحديثية عبر توقيع اتفاقية لشراء 12 مروحية سي إتش-47 شينوك، ما يضمن زيادة في الحمولة وتعزيزاً للمدى والموثوقية. وتواصل بوينج دعم القوات المسلحة المصرية عبر برامج التدريب والصيانة والتحديث وخدمات دورة الحياة للطائرات، بما يضمن جهوزية تامة لكامل الأسطول لتلبية المهام المطلوبة على المدى الطويل وعبر جميع منصاتها.

وخلال نسخة هذا العام من المعرض، ستسلط بوينج الضوء في جناحها على مجموعة مختارة من منصاتها المثبتة والجاهزة للمهام القتالية، ومنها:

إيه إتش-64 أباتشي: إحدى أكثر المروحيات الهجومية التي أثبتت جدارتها على مستوى العالم، وتكتسب ثقة مصر وعدد كبير من المشغّلين العالميين. اشتهرت بدقتها، وقدراتها الميدانية، وتزودها بأجهزة استشعار متقدمة، وتدعم مهام الاستطلاع المسلح والاشتباك القريب في مختلف الظروف الجوية.

سي إتش-47 شينوك: مروحية نقل متعددة المهام تُستخدم في نقل القوات والشحنات وتقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ العمليات الخاصة. تشغّل مصر الإصدار D منها، وتعاقدت على الإصدار F الذي يتميز بحمولة ومدى أكبر وتقنيات طيران مطوّرة.

كيه سي – 46 بيغاسوس: طائرة متطورة متعددة المهام توفر التزويد بالوقود جواً، ومصممة لدعم عمليات النقل الجوي والإجلاء الطبي. تجمع بين أنظمة دفاعية حديثة واتصالات آمنة وقدرات العمل في مختلف المجالات العملياتية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

منظومة Insitu ScanEagle: منظومة جوية بدون طيار لديها قدرة كبيرة للتحمل على المدى الطويل، وتتيح تنفيذ مهام استخباراتية والمراقبة والاستطلاع بموثوقية عالية. وتتميز بزمن تحليق طويل وحجم صغير، لتكون مثالية للمهام البحرية والبرية والأمنية التي تتطلب دقة ميدانية متواصلة.

وسيتمكن زوار جناح بوينج من استكشاف مجموعة من العروض التفاعلية والمجسمات الواقعية، بما في ذلك منصة عرض ثلاثية الأبعاد (3D Cube Totem Table) لأحدث حلول بوينج الدفاعية، ومجسم كامل الحجم لمنظومة ScanEagle، ومجسمات لمروحية CH‑47F Block II ER وطائرة كيه سي - 46.

كما ستعرض بوينج محفظتها للخدمات العالمية، والتي تشمل الصيانة والتعديلات وخدمات التحديث والتطوير والتدريب والحلول الميدانية، وهي خدمات تقدمها بالفعل لدعم عملائها الحكوميين في المنطقة.

بوينج شركة بوينج إيديكس 2025 القوات المسلحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

محمد الشناوي

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي

الأهلي يفوز على أكاديمية برشلونة بثنائية في افتتاح مشواره بالبطولة

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009

الأهلي يواجه سينزو اليوم في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي

الأهلي يواجه المعادي في بطولة دوري محترفين كرة اليد

بالصور

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

بويك
بويك
بويك

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد