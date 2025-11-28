بأحدث مروحياتها.. بوينج تعلن عن مشاركتها في معرض "إيديكس 2025" مصر

أعلنت شركة بوينج، عن مشاركتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بصفتها الراعي الفضي للحدث، مؤكدة التزامها بدعم القوات المسلحة المصرية وتعزيز القدرات الدفاعية في مختلف أنحاء المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال فينس لوجسدون، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في بوينج للدفاع والفضاء والأمن: "تفخر بوينج بهذه الشراكة طويلة الأمد مع جمهورية مصر التي تُعد إحدى أهم الجهات الفاعلة في مجال الدفاع والأمن على مستوى المنطقة. ويواصل معرض إيديكس دوره المحوري كمنصة رئيسية للتفاعل المباشر مع عملائنا، وتعزيز أواصر التعاون مع القوات المسلحة المصرية، وتسليط الضوء على إمكانيات قدراتنا وجاهزيتها التامة للمهام، في دعم أولويات مصر الدفاعية المتطورة".

يجدر بالذكر أن علاقة بوينج الدفاعية مع مصر تمتد لأكثر من 45 عاماً، تعود بدايتها إلى عام 1979 مع انضمام طائرات F‑4 فانتوم II إلى أسطول القوات الجوية المصرية، لتشكل نواة شراكة طويلة الأمد تركز على تعزيز الجاهزية وتطوير القدرات. وعلى مدى العقود التالية، وسعت مصر أسطول بوينج ليشمل 43 مروحية هجومية من طراز إيه إتش-64 أباتشي و18 مروحية من طراز سي إتش-47 شينوك، الطرازين الذين أصبحا من الركائز الأساسية في المنظومة الدفاعية للبلاد ودعم جهودها الإنسانية.

وفي عام 2022، طورت مصر خططها التحديثية عبر توقيع اتفاقية لشراء 12 مروحية سي إتش-47 شينوك، ما يضمن زيادة في الحمولة وتعزيزاً للمدى والموثوقية. وتواصل بوينج دعم القوات المسلحة المصرية عبر برامج التدريب والصيانة والتحديث وخدمات دورة الحياة للطائرات، بما يضمن جهوزية تامة لكامل الأسطول لتلبية المهام المطلوبة على المدى الطويل وعبر جميع منصاتها.

وخلال نسخة هذا العام من المعرض، ستسلط بوينج الضوء في جناحها على مجموعة مختارة من منصاتها المثبتة والجاهزة للمهام القتالية، ومنها:

إيه إتش-64 أباتشي: إحدى أكثر المروحيات الهجومية التي أثبتت جدارتها على مستوى العالم، وتكتسب ثقة مصر وعدد كبير من المشغّلين العالميين. اشتهرت بدقتها، وقدراتها الميدانية، وتزودها بأجهزة استشعار متقدمة، وتدعم مهام الاستطلاع المسلح والاشتباك القريب في مختلف الظروف الجوية.

سي إتش-47 شينوك: مروحية نقل متعددة المهام تُستخدم في نقل القوات والشحنات وتقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ العمليات الخاصة. تشغّل مصر الإصدار D منها، وتعاقدت على الإصدار F الذي يتميز بحمولة ومدى أكبر وتقنيات طيران مطوّرة.

كيه سي – 46 بيغاسوس: طائرة متطورة متعددة المهام توفر التزويد بالوقود جواً، ومصممة لدعم عمليات النقل الجوي والإجلاء الطبي. تجمع بين أنظمة دفاعية حديثة واتصالات آمنة وقدرات العمل في مختلف المجالات العملياتية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

منظومة Insitu ScanEagle: منظومة جوية بدون طيار لديها قدرة كبيرة للتحمل على المدى الطويل، وتتيح تنفيذ مهام استخباراتية والمراقبة والاستطلاع بموثوقية عالية. وتتميز بزمن تحليق طويل وحجم صغير، لتكون مثالية للمهام البحرية والبرية والأمنية التي تتطلب دقة ميدانية متواصلة.

وسيتمكن زوار جناح بوينج من استكشاف مجموعة من العروض التفاعلية والمجسمات الواقعية، بما في ذلك منصة عرض ثلاثية الأبعاد (3D Cube Totem Table) لأحدث حلول بوينج الدفاعية، ومجسم كامل الحجم لمنظومة ScanEagle، ومجسمات لمروحية CH‑47F Block II ER وطائرة كيه سي - 46.

كما ستعرض بوينج محفظتها للخدمات العالمية، والتي تشمل الصيانة والتعديلات وخدمات التحديث والتطوير والتدريب والحلول الميدانية، وهي خدمات تقدمها بالفعل لدعم عملائها الحكوميين في المنطقة.