قيادي بمستقبل وطن: زيارة بن زايد للقاهرة تعزز الشراكة الإستراتيجية

قال محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خطوة هامة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين و تمثل انعكاساً للعلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين، وتؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات.

جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أن المباحثات التي جرت بين القيادتين تعكس الإرادة السياسية الواضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين الإشادة المتبادلة بين القيادتين بمناخ الاستثمار في مصر وتطور العلاقات الاقتصادية تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية.

وثمن طاهر الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لتعزيز علاقات مصر مع الأشقاء في دولة الإمارات الحرص المصري على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. الدور الإماراتي الداعم لمسيرة التنمية في مصر، والشراكة الاستراتيجية التي تخدم استقرار المنطقة بأكملها.

كما أكد الأمين المساعد لأمانة التنظيم على: دعم حزب مستقبل وطن الكامل لمسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية. ضرورة استمرار التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وختم البيان بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يرى في هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي، ودعماً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.