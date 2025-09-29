قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
قيادي بمستقبل وطن: زيارة بن زايد للقاهرة تعزز الشراكة الإستراتيجية

قال محمود طاهر، الأمين المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن زيارة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خطوة هامة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين و تمثل انعكاساً للعلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين، وتؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات.

جاء ذلك فى تصريحات له مؤكدا على أن  المباحثات التي جرت بين القيادتين تعكس الإرادة السياسية الواضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين الإشادة المتبادلة بين القيادتين بمناخ الاستثمار في مصر وتطور العلاقات الاقتصادية تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية.

وثمن طاهر الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لتعزيز علاقات مصر مع الأشقاء في دولة الإمارات الحرص المصري على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. الدور الإماراتي الداعم لمسيرة التنمية في مصر، والشراكة الاستراتيجية التي تخدم استقرار المنطقة بأكملها.

كما أكد الأمين المساعد لأمانة التنظيم على: دعم حزب مستقبل وطن الكامل لمسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والبنية التحتية. ضرورة استمرار التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وختم البيان بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يرى في هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي، ودعماً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

