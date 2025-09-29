برلماني: تظاهرات المسجد الأموي محاولة يائسة للتشويه ولن تنال من مصر ودورها التاريخي

قال النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن التظاهرات في المسجد الأموي بدمشق محاولة يائسة للتشويه ولن تنال من مصر ودورها التاريخي، مؤكدًا أن ما شهده المسجد من مظاهرات حملت شعارات مسيئة للدولة المصرية وقياداتها وشعبها، لا يعبر عن موقف الشعوب العربية، وإنما يكشف حجم المؤامرات الخبيثة التي تُحاك ضد مصر للنيل من مكانتها الراسخة في الوجدان العربي، مشدداً على أن مصر ستبقى عصية على كل محاولات الضغط أو الابتزاز السياسي، ولن تسمح لأحد أن يعبث بأمنها القومي أو يفرض عليها أجندات خارجية.

وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن مصر وقفت دائمًا في الصفوف الأولى دفاعًا عن قضايا الأمة العربية، وقدمت الغالي والنفيس من دماء أبنائها ومواردها حفاظًا على استقرار المنطقة وأمنها القومي، مضيفًا أن من يحاولون اليوم الإساءة إليها يتجاهلون حقيقة راسخة وهي أن القاهرة كانت وستظل السند الذي تلجأ إليه الشعوب العربية في أوقات الأزمات والشدائد.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر دولة مؤسسات قوية وجيشها الباسل وشعبها الواعي يشكلون معًا حصنًا منيعًا ضد أي محاولات للتشويه أو زعزعة الاستقرار، موضحًا أن هذه الممارسات المغرضة لن تنجح في النيل من هيبة الدولة المصرية أو من دورها الاستراتيجي، بل على العكس ستزيدها إصرارًا على مواصلة رسالتها القومية تجاه أشقائها.



وشدد أبو النصر، على أن استهداف مصر بهذا الشكل يفضح إدراك القوى المعادية لحجم تأثيرها الدبلوماسي والسياسي، ولقدرتها التاريخية على قيادة المواقف العربية الجامعة، مشيرًا إلى أن القاهرة ستظل مركز الثقل العربي والإقليمي، وأن مكانتها لن تتأثر بمحاولات التشويه التي لا تعكس إلا ضيق أفق من يقفون وراءها.

واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن "مصر ستبقى قلب العروبة النابض ودرعها الحامي، شامخة في وجه التحديات، عصية على الكسر، لا تهتز مكانتها ولا تُمس كرامتها، وستظل على عهدها بدعم قضايا الأمة والدفاع عن استقرار المنطقة مهما كانت التضحيات."