الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة للجماهير المصرية قبل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم.

وكتب الغندور عبر “فيس بوك”: "إحنا حبايب وأخوات.. المنافسة جوه الملعب فقط.. وأكيد الكسبان فرحان.. والخسران زعلان.. مع شوية هزار مع بعض وكل حاجة تنتهي.. ونفكر في اللي جاي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دوري NILE".



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على قنوات “أون سبورتس”، الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.