إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك

وجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي رسالة قبل لقاء القمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ودعم إمام عاشور النادي الأهلي واللاعبين قبل مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز، رغم غيابه بسبب إصابته بفيروس A.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.