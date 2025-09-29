قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك رغم الإصابة

زيزو
زيزو
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، حقيقة طلب أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي المشاركة بلقاء القمة أمام الزمالك رغم الإصابة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “احترافية الأهلي في التعامل مع زيزو ليست مجال للشك".

وتابع: "غير صحيح ما تردد طلب اللاعب المشاركة في لقاء القمة بعد ظهوره اليوم في معسكر الفريق ولكن كان لمساندة زملائه فقط لحصد نقاط المباراة  .. فهذه الأمور لا تحدث في نادي للهواه وبالتأكيد لم يحدث هذا الأمر في أكبر نادي عربي وأفريقي”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

أحمد مصطفى زيزو النادي الأهلي لقاء القمة الزمالك

