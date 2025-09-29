حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك رغم الإصابة

كشف الإعلامي أحمد حسن، حقيقة طلب أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي المشاركة بلقاء القمة أمام الزمالك رغم الإصابة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “احترافية الأهلي في التعامل مع زيزو ليست مجال للشك".

وتابع: "غير صحيح ما تردد طلب اللاعب المشاركة في لقاء القمة بعد ظهوره اليوم في معسكر الفريق ولكن كان لمساندة زملائه فقط لحصد نقاط المباراة .. فهذه الأمور لا تحدث في نادي للهواه وبالتأكيد لم يحدث هذا الأمر في أكبر نادي عربي وأفريقي”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.