الزمالك يوجه الشكر لمدرب كرة اليد .. لهذا السبب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، توجيه الشكر إلى المدرب الفرنسي فرانك موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

يأتي ذلك بعد تدني مستوى الفريق ، وتكرار النتائج السلبية، وهو ما لا يتماشى مع طموحات الفريق التي يهدف للمنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة.

ويدرس مجلس الإدارة في الوقت الحالي عددًا من السير الذاتية لمدربين مميزين، سواء على المستوى المصري أو الأجنبي، من أجل اختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طموحات النادي وجماهيره.