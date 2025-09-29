قبل القمة بساعات .. قناة الأهلي تنشر فيديو لنبذ التعصب

حرصت قناة الأهلي على بث تقرير ايجابي لنبذ التعصب قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

كما نشرت صفحة قناة الأهلي فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلقت : "في ديربي القاهرة.. منافسة في الملعب، بس اللي بيجمعنا أكبر".



وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.