إصرار قوي.. زيزو يحاول إقناع عماد النحاس بالمشاركة في القمة

يتمسك أحمد سيد "زيزو"، نجم الأهلي، بخوض مواجهة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري نايل، رغم معاناته من إصابة في العضلة الضامة.

وأبدى اللاعب رغبة قوية في التواجد مع الفريق، ويدخل في محاولات لإقناع المدير الفني عماد النحاس بضمّه إلى القائمة، في وقت يفضّل فيه الجهاز الطبي منحه فترة أطول للتعافي الكامل.

ولا يزال الموقف النهائي لمشاركة زيزو محل نقاش داخل معسكر الأهلي بأحد فنادق القاهرة، قبل ساعات قليلة من انطلاق الكلاسيكو المنتظر، الذي يترقبه عشاق الكرة المصرية في أجواء مليئة بالترقب والإثارة.