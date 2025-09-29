إير كام ودرون.. تفاصيل النقل التلفزيوني لـ قمة الأهلي والزمالك

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لخوض مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا صدارة جدول الترتيب في جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بعدما حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراتين، مقابل خسارة وحيدة.

فيما يحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت المركز الثامن برصيد 12 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

ويستعيد الفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا خدمات ثلاثي خط الدفاع محمود حمدي “الونش” والمغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، بعد غيابهم في الفترة الماضية بسبب الإيقاف.

وغاب محمود حمدي الونش عن ثلاث مباريات متتالية أمام فريق المصري البرسعيدي والإسماعيلي والجونة عقب طرده المباشر أمام فريق وادي دجلة، بينما غاب كل من البرازيلي خوان بيزيرا والمغربي محمود بنتايج عن لقاء الجونة بعد حصولهما على الإنذار الثالث.

وتنقل مباراة القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك عبر الوحدة العملاقة 23-4K مع الوحدة HD4

وينقل المخرج أسامة الهواري مباراة القمة رقم 131 بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في الجولة التاسعة.

مباراة القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك مدعمة بـ سوبر سلوموشن و 3 كرين كام وواير كام وطائرات درون وعدد 2 ستيدي كام وغيرها.

فيما يعتبر الناقل التلفزيوني: ON Sport الناقل الحصري في مباراة القمة رقم 131 بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت وغريمه التقليدي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.