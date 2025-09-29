قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأوقاف توجه رسالة للجمهور ضمن حملة صحح مفاهيمك
مدبولي يطالب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بزيادة الجهود في ملفات النظافة والصيانة
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
رياضة

طارق يحيى: محظوظين بتواجد الأهلي والزمالك في الكرة المصرية.. وجمهور الأبيض راض عن فيريرا

طارق يحيي
طارق يحيي
القسم الرياضي

تحدث طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عن مباراة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: احنا محظوظين بالأهلي والزمالك وبنستغلهم بشكل خاطئ حتى الآن، ولابد أن نستغلهم بشكل صحيح للاستفادة منهما، وتجنب الصراعات الموجودة

وأضاف: أتمنى تكاتف القطبين، وأتمنى ان تكون المنافسة  داخل الملعب فقط وليس خارجه، ومسؤولو السوشيال ميديا داخل الأهلي والزمالك عليهم أن يهدأوا من الأجواء على السوشيال ميديا بين القطبين

وتابع: أي خسارة لأي فريق من الأهلي أو الزمالك ستتسبب في العديد من الأزمات سواء للأهلي أو الزمالك، ولذلك الأداء لن يكون ممتعا، وكلا الفريقين يخشيان الهزيمة في مباراة اليوم، ومشاركة ناصر ماهر في مركز الجناح لن تفيد الزمالك

وواصل:  ثبات تشكيل الزمالك أمام الأهلي أمر هام للغاية بسبب قوة الأهلي، وربما يكون مستقبل فيريرا في خطر حال الخسارة أمام الأهلي، وتدخلاته الفنية أثناء المباراة أمر هام للغاية، وجمهور الزمالك بشكل كبير راض عن فيريرا

وأختتم يحيى تصريحاته قائلا: الثبات الإنفعالي والضغوط الجماهيرية في مباراة اليوم أمر مؤثر للغاية، واللاعبين الخبرات هما من ستكون لهم الكلمة العليا في ظل التواجد الجماهيري

الأهلي الزمالك نادي الزمالك النادي الأهلي طارق يحيي

