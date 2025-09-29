يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة

علق الإعلامي خالد الغندور علي مواعيد مباراة القمة و الدوري المصري عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد الغندور :"كنت اتمني ان مباريات الساعة ٨ تبقي الثامنة و النصف بعد أذان العشاء و كده مباريات الخامسة تبقي الخامسة و النصف".

وأضاف :"كده افضل و اللاعبين تصلي العشاء و تنزل تلعب".



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.