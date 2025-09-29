حمادة صدقي: تريزيجيه مفتاح الأهلي.. والزمالك يمتلك ثلاثي قوي

كشف حمادة صدقي، نجم النادي الأهلي السابق، عن أهم أسحلة الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال صدقي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “مباريات القمة دائما ما تكون بلا توقعات، وقلق جماهير الأهلي سببه البداية السيئة للفريق التي لم نراها منذ سنوات طويلة رغم إبرام صفقات قوية”.

وحول أهم أسحلة القطبين قبل قمة الليلة، أجاب: “سأختار خوان بيزيرا وعبد الله السعيد وناصر ماهر من الزمالك، وتريزيجيه من الأهلي”.

وأشار إلى أن بيراميدز هو الفريق الأكثر استقرارًا على الصعيد الفني في الوقت الحالي بالدوري الممتاز، رغم الانطلاقة غير الجيدة".

ترتيب الزمالك والأهلي



ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

في المقابل، يوجد الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من (3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة).