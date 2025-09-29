صلاح عبد الله: أتمنى فوز الزمالك على الأهلي

كشف الفنان صلاح عبد الله عن رايه فى مباراة الأهلى والزمالك المقرر اقامتها اليوم ضمن منافسات بطولة الدورى المصري.

وقال صلاح عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: هذه المباراة ليس بها اى توقعات ولكنى اتمنى الفوز لنادى الزمالك او التعادل بين الفريقين.

صلاح عبد الله يحيى ذكرى هشام سليم

وأحيا الفنان صلاح عبد الله الذكرى الثالثة للفنان هشام سليم

وقال صلاح عبد الله خلال الفيديو علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام “ المهلبية جمعتنا يا هشام سليم ومن ساعتها وإحنا صحاب وحبايب أنت من أحلى وأنضف وأوضح الناس مش في الشغل بس في الحياة كلها، ادعوا له وقراءة الفاتحة”.

وتحل ذكرى وفاة الفنان الراحل هشام سليم ، أحد أبرز الوجوه في السينما و الدراما المصرية ، الذي رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022 ، بعد صراع مع مرض السرطان ولم يكن رحيله مجرد فقدان لفنان ترك بصمة كبيرة على الشاشة.

كانت يسرا قد ذكرت في وقت سابق أن هشام سليم كان يعلم بموعد وفاته المبكر بسبب تدهور حالته الصحية و إصابته بسرطان الرئة ، وأنه كان هادئا ومطمئناً في أيامه الأخيرة قبل وفاته في 22 سبتمبر من عام 2022.