قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجامعة كوفنتري بالقاهرة يوقعان مذكرة تفاهم

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد إبراهيم

وقّع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) وجامعة كوفنتري في القاهرة – المستضافة داخل مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH) – مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، بالتوازي مع الافتتاح الرسمي لمركز كوفنتري الإعلامي بالحرم الجامعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

انطلقت الفعاليات بحفل استقبال جمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وممثلي المهرجان وعددًا من الخبراء والإعلاميين، في أجواء احتفالية تعكس روح الشراكة بين الأكاديميا والصناعة. تلا ذلك ماستر كلاس قدمه الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي شارك خبراته ورؤاه من مسيرته الطويلة في عالم السينما، مؤكداً على القيمة الحقيقية للربط بين الدراسة النظرية والخبرة العملية المباشرة.

وجاءت اللحظة الأبرز بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والمهرجان بحضور قيادات أكاديمية وثقافية رفيعة المستوى وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

 وأعقب التوقيع جلسة تواصل مهني أتاحت للطلاب فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع قادة صناعة السينما ومنظمي المهرجان، بما يعزز تبادل الأفكار وفتح آفاق جديدة للشباب.

واختتم اليوم بافتتاح مركز كوفنتري الإعلامي، وهو منشأة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية وإبداعية متكاملة، حيث صُمم المركز ليزوّد الطلاب بالموارد المتقدمة والتدريب العملي، وليفتح أمامهم قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع السينمائي والإعلامي المصري النابض بالحياة.

وأعرب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً:

"شراكتنا مع جامعة كوفنتري تمثل خطوة مهمة نحو مواءمة الخبرة الأكاديمية مع المسارات المهنية في صناعة السينما. نحن ملتزمون بدعم المواهب الشابة وتوفير بيئة مثالية للتعلم والممارسة العملية، بما يعزز دور المهرجان كمنصة للأصوات الجديدة ولأجيال المستقبل من المبدعين."

من جانبه، قال الدكتور ياسر صقر، رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH): "تلتزم جامعة كوفنتري في TKH ببناء جسور بين التعليم والصناعة، مع توفير تعليم عالمي المستوى قائم على أعلى معايير الجودة. 

واضاف أن افتتاح مركز كوفنتري الإعلامي وشراكتنا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعكسان رؤيتنا في إعداد الطلاب بالمعرفة الأكاديمية المتينة والتجربة العملية الواقعية.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تعزز رسالة TKH بأن تكون مركزًا للابتكار والإبداع والانفتاح العالمي، من خلال ربط النظرية بالممارسة.

من جانبها قالت الدكتورة ابتسام فريد، عميدة كلية التصميم والإعلام بجامعة كوفنتري في القاهرة: "المركز الجديد يمنح طلابنا فرصة التعلم في بيئة تحاكي الممارسات الفعلية للصناعة، ويتيح لهم الانخراط المباشر مع مجتمع السينما المصري الديناميكي.. هذه الشراكة تجسد مهمتنا في دمج التعليم بالصناعة، لضمان أن يكون خريجونا أقوياء أكاديميًا، واعين ثقافيًا، ومؤهلين لسوق العمل."

الشراكة المستقبلية

وبموجب مذكرة التفاهم، ستشارك جامعة كوفنتري في القاهرة بجناح خاص داخل سوق القاهرة السينمائي، لتمنح طلابها فرصًا استثنائية للتواصل مع قادة الصناعة وصناع القرار في المجال. كما ستسهم الجامعة في دعم معرض تقنيات الواقع الممتد (XR) التابع للمهرجان، من خلال توفير أدوات متقدمة في الإعلام الرقمي، بما يعزز دمج التقنيات التفاعلية في برامجه.

مهرجان القاهرة أفلام مهرجان القاهرة حسين فهمي الفنان حسين فهمي جامعة كوفنتري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

أرشيفية

مجلس الدولة يلزم شركة يابانية بسداد مستحقات تخزين لهيئة الاستثمار

مجلس الدولة

الإدارية العليا: حماية المباني ذات الطابع المميز أولوية تفوق اعتبارات الملكية الفردية

أرشيفية

نـ.ـار الانتقام.. شابان يحـ.ـرقان سيارة شقيقهما في الصف بسبب الميراث

بالصور

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

بي ام دبليو M4
بي ام دبليو M4
بي ام دبليو M4

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد