حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورًا للفنان الزعيم عادل إمام، ظهر فيها جالسًا على كرسي متحرك أثناء أداء مناسك العمرة.

وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا، حيث غلبت عليها مشاعر الحب والدعاء للزعيم، وسط حالة من الاحتفاء والتأثر.

وشكك البعض في مدى حقيقتها، خاصة مع الإشارة إلى أن دخول الكراسي المتحركة إلى صحن الكعبة المشرفة أمر غير مسموح به.

عادل إمام

وبعد التحقق والتدقيق، تبين أن الصور ليست حقيقية، وإنما جرى إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديدًا تقنية "التزييف العميق" (Deepfake)، وقد أكدت أدوات كشف التلاعب البصري ذلك.

كما أن أسرة الفنان لم تصدر أي بيان أو تنشر صورًا تدعم صحة الخبر أو تؤكد قيامه بأداء العمرة مؤخرًا.

أزمة صورة عادل إمام

من ناحية أخرى شارك الفنان عادل إمام صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عادل إمام في الصورة من أرشيف الذكريات، ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من محبي الزعيم عبر التعليقات.

كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، تفاصيل جديدة عن صحة الزعيم الفنان عادل إمام، مشيرا إلى أن الصورة التي نشرها على السوشيال ميديا أحدثت ضجة كبيرة.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الزعيم عادل إمام له حب في قلوب الجميع في الوطن العربي، متابعا أن الزعيم عادل امام وصلاح السعدني من كبار النجوم في هذا الجيل.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم السعدني، أن نجلي الصغير هو الشخص الذي كان متواجد في الصورة التي نالت اهتمام السوشيال ميديا، لافتا إلى أن الزعيم عادل إمام تحدث معي وطلب مني الذهاب له في "مارينا" للقائه.