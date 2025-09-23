صورة للزعيم عادل إمام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

شارك الفنان عادل إمام صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عادل إمام في الصورة من أرشيف الذكريات، ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من محبي الزعيم عبر التعليقات.

كشف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، تفاصيل جديدة عن صحة الزعيم الفنان عادل إمام، مشيرا إلى أن الصورة التي نشرها على السوشيال ميديا أحدثت ضجة كبيرة.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الزعيم عادل إمام له حب في قلوب الجميع في الوطن العربي، متابعا أن الزعيم عادل امام وصلاح السعدني من كبار النجوم في هذا الجيل.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم السعدني، أن نجلي الصغير هو الشخص الذي كان متواجد في الصورة التي نالت اهتمام السوشيال ميديا، لافتا إلى أن الزعيم عادل إمام تحدث معي وطلب مني الذهاب له في "مارينا" للقائه.