قصف على مسجد في الفاشر يقتل 70 مصليا بالسودان

عبد الخالق صلاح

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن القصف على المدنيين في مدينة الفاشر لا يزال مستمرًا، حيث شهدت المدينة صباح اليوم قصفًا استهدف مصلين داخل مسجد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

أشار خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، أن هذا الهجوم أثار موجة غضب واسعة في الشارع السوداني، وأدانت قوات الدرع في بيان لها الاستهداف المتكرر للمدنيين، بينما أشارت شبكة الأطباء السودانيين إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكبر مما هو معلن، خاصة وأن القصف وقع فجر اليوم.

وأوضح أن منظمات محلية ودولية طالبت بالتدخل العاجل لفك الحصار المفروض على مدينة الفاشر، والتي تعد من أهم مدن إقليم دارفور، وتشهد حصارًا خانقًا منذ أكثر من 300 يوم، تفرضه قوات الدعم السريع من جميع الاتجاهات، ما تسبب في تدهور الوضع الإنساني والصحي بشكل غير مسبوق.

بحسب المراسل، فإن الحصار أدى إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا، في ظل نقص حاد في الخدمات الصحية، وعدم توفر الأدوية أو الرعاية الطبية لمرضى السكري والكلى وغيرهم ممن يحتاجون إلى رعاية مستمرة.

وأشار إلى أن عدد المراكز الصحية العاملة محدود للغاية، ولا يكفي لتقديم الخدمات اللازمة للسكان، وسط استمرار القصف واستهداف الأحياء السكنية، خاصة الحي الشرقي والشمالي للمدينة.

كما أكد أن الجيش السوداني يتصدى لمحاولات تسلل متكررة من قوات الدعم السريع في الأحياء الجنوبية والشرقية، في وقت يواصل فيه تحركاته العسكرية لفك الحصار عن المدينة.

