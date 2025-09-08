السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية؛ بعد أن أخذت 120 جنيهًا من أمواله دون علمه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 14968 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهم "عمرو. ص"، نقاش، قتل زوجته "ز. م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اعتدى عليها بالضرب المبرح، مستخدمًا خرطوم مياه وعصا خشبية حتى فارقت الحياة.

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الزوجين بسبب قيام الزوجة بإخفاء مبلغ 120 جنيهًا، وعند عثور المتهم على المبلغ؛ حاولت المجني عليها منعه من أخذه، فانهال عليها بالضرب في مناطق قاتلة باستخدام عصا خشبية حتى تهشمت العصا من شدة الضرب، ثم قام بإحضار خرطوم مياه وخنقها به حتى فارقت الحياة، قاصدًا إزهاق روحها.

وكشف تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، عن وجود كدمات متفرقة بالوجه، والرقبة، والكتفين، وسحجات وجروح بالساق اليمنى، وآثار سائل رغوي على الفم، ونزيف دموي حاد وإصابات في المخ، وكسور في الأضلاع، مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية ووفاتها.