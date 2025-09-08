حبس سائقى ميكروباص تعدوا على شخص بسبب أولوية المرور في المقطم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس قائدى سيارتين أجرة "ميكروباص" لقيامهما بالتعدى على سيدة وشقيقتها بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائدى سيارتين أجرة "ميكروباص" لقيامهما بالتعدى على شقيقها بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من سائق "مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة القسم، بتضرره من "قائدى سيارتين ميكروباص" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب محدثين إصابته لخلافات بينهم حول أولوية المرور،.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (سائقان - مقيمان بالقاهرة وبنى سويف).. وإعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.