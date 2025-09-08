قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المؤبد لـ عامل يتاجر في الشابو المخدر بأسيوط

الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

حيازة كمية من مادة الشابو المخدر 

تعود وقائع القضية رقم 5585 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبو عقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد قيام" إيهاب . س . ف " 32 عاما، عامل ‘ مقيم منطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط، والسابق ضبطه واتهامه في العديد من القضايا، بالاتجار في المواد المخدرة ويحوز ويحرز كمية من مادة الشابو المخدر.

ضبط المتهم وبحوزته 40 امبول شابو 

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد عدنان أبو عقرب المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم جالسا بجانب الطريق ممسكا بيده بكيس بلاستيكي وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيش الكيس عثر بداخله على 8 أكياس بلاستيكية و40 امبول مختلفة الأحجام والأوزان بداخلها مادة الشابو المخدر كما عثر بحوزته على سلاح أبيض "مقص" ومبلغ مالي 170 جنيها وتليفون محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والتليفون بهدف الاتصال بعملائه.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المؤبد المواد المخدرة رئيس المحكمة جنايات ثان أسيوط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

