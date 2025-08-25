قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
حوادث

معركة أبو الهدر .. الإعدام لـ عاملين والمؤبد لـ 18 آخرين انهوا حياة 4 أشخاص واصابو 6 بأسيوط

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، عاملان، بالإعدام شنقا و السجن المؤبد لـ 18 آخرين بينهم 13 غيابيا متهمون بقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " الصعايدة " و " العرب " بقرية أبو الهدر بمركز ديروط، بسبب أولوية المرور على الطريق.


صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد.

وصول 4 جثث و 6 مصابين لمستشفى ديروط 


تعود وقائع القضية رقم 34390 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط يفيد وصول كلا من " جمال . ع . ع "، و " وحيد .م . ع "، و " أحمد . ع . ع "، و " شريفة . ف . ر " جثث هامدة وتم التحفظ عليهم بمشرحة المستشفى ، ووصول كلا من "محمد . ف . م " و " رجاء . ع . س "و " هيثم . م .ش "و " فراج . و . م " و " علاء . ع . ع " و " مروان . ع . ص " مصابين بطلقات نارية.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب أولوية المرور 


على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ديروط وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد من عائلتي " الصعايدة و العرب " بقرية أبو الهدر بسبب أولوية المرور على الطريق .
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " أشرف . ع . أ " و " راجح . ع . أ " و " مختار . ع . أ " و " فتحي . ف . م " و " عبد العزيز . ن . ك " و " نادي . ع . ع " و " حمدان . أ . ز " تم ضبطهم .
وكلا من " يوسف . ع . أ " و " قاسم. م . أ " و " سمهان . أ . أ " و " عبد الظاهر . ف . م " و " فولي . ن . ك " و " عبد الرحمن . خ . أ " و " طارق . خ . أ " و " إسماعيل . غ . ك " و " محمد . غ . ك " و " حسن . غ . ك " و " محمد . ف . أ " و " فيصل . أ . أ " و " سامح . م . ح " هاربين .


و أشارت تحريات النقيب علي الدروي معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى وجود خلافات سابقة على أولوية المرور بين أفراد من عائلتي الصعايدة و العرب على إثرها تطورت الخلافات إلى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 6 آخرين .

أسيوط محكمة جنايات أسيوط الإعدام شنقا السجن المؤبد مشاجرة بالأسلحة النارية قرية أبو الهدر مركز ديروط بسبب أولوية المرور

