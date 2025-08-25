معركة أبو الهدر .. الإعدام لـ عاملين والمؤبد لـ 18 آخرين انهوا حياة 4 أشخاص واصابو 6 بأسيوط

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، عاملان، بالإعدام شنقا و السجن المؤبد لـ 18 آخرين بينهم 13 غيابيا متهمون بقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " الصعايدة " و " العرب " بقرية أبو الهدر بمركز ديروط، بسبب أولوية المرور على الطريق.



صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد.

وصول 4 جثث و 6 مصابين لمستشفى ديروط



تعود وقائع القضية رقم 34390 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط، إلى ورود بلاغا لمركز شرطة ديروط يفيد وصول كلا من " جمال . ع . ع "، و " وحيد .م . ع "، و " أحمد . ع . ع "، و " شريفة . ف . ر " جثث هامدة وتم التحفظ عليهم بمشرحة المستشفى ، ووصول كلا من "محمد . ف . م " و " رجاء . ع . س "و " هيثم . م .ش "و " فراج . و . م " و " علاء . ع . ع " و " مروان . ع . ص " مصابين بطلقات نارية.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب أولوية المرور



على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ديروط وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد من عائلتي " الصعايدة و العرب " بقرية أبو الهدر بسبب أولوية المرور على الطريق .

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " أشرف . ع . أ " و " راجح . ع . أ " و " مختار . ع . أ " و " فتحي . ف . م " و " عبد العزيز . ن . ك " و " نادي . ع . ع " و " حمدان . أ . ز " تم ضبطهم .

وكلا من " يوسف . ع . أ " و " قاسم. م . أ " و " سمهان . أ . أ " و " عبد الظاهر . ف . م " و " فولي . ن . ك " و " عبد الرحمن . خ . أ " و " طارق . خ . أ " و " إسماعيل . غ . ك " و " محمد . غ . ك " و " حسن . غ . ك " و " محمد . ف . أ " و " فيصل . أ . أ " و " سامح . م . ح " هاربين .



و أشارت تحريات النقيب علي الدروي معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط إلى وجود خلافات سابقة على أولوية المرور بين أفراد من عائلتي الصعايدة و العرب على إثرها تطورت الخلافات إلى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 6 آخرين .